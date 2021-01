Tj RT @goal: Sancho and Haaland give Dortmund the victory over RB Leipzig 🙏 #LeipzigBVB https://t.co/d4LwG98V6e vor 4 Minuten

Michael Schmitt RB Leipzig - BVB: Sancho und Haaland lassen Dortmund jubeln https://t.co/zquVb7Ded6 Auswärtssieg !!!!!! vor 7 Minuten

Derbysieger M. 💛🖤💛😷 RT @RNBVB: 📈 Der #BVB ist zurück im Geschäft: Leidenschaftlich und spielerisch wertvoll bezwingt #Dortmund im Topspiel RB #Leipzig mit 3:1.… vor 7 Minuten

Yøüng Mødülüs 🇨🇲🤙🏾 RT @goal: Sancho and Haaland give Dortmund the victory over RB Leipzig 🙏 #LeipzigBVB https://t.co/d4LwG98V6e vor 9 Minuten

News SummedUp Kenya Haaland, Sancho lead Dortmund to 3-1 win at Leipzig https://t.co/hE4X6Z0zUx vor 10 Minuten