09.01.2021 ( vor 15 Stunden )

Der SC Freiburg hat mit dem fünften Sieg in Serie einen Vereinsrekord aufgestellt und den 1. FC Köln noch stärker in Bedrängnis gebracht. Die Badener von Trainer Christian Streich demütigten den konsternierten FC am Samstag mit einem verdienten 5:0 (2:0) und machten damit die optimale Punkteausbeute