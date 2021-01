10.01.2021 ( vor 18 Stunden )

Keine schriftlichen Tests in Klasse 10: Berliner Lehrer sollen sich ganz auf die Wissensvermittlung konzentrieren. Die MSA-Prüfungen finden in diesem Jahr nur mündlich statt. Der Mittlere Schulabschluss (MSA) nach der zehnten Klasse soll in Berlin in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und eingesc