12.01.2021 ( vor 4 Stunden )



Schleswig-Holstein hat am Dienstag die erste Lieferung von 2400 Dosen vom Corona- Schleswig-Holstein hat am Dienstag die erste Lieferung von 2400 Dosen vom Corona- Impfstoff des US-Herstellers Moderna erhalten. Der Moderna-Impfstoff werde vorerst für Krankenhäuser und deren impfberechtigtes Personal genutzt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Dienstag der Deutschen 👓 Vollständige Meldung