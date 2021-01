13.01.2021 ( vor 2 Stunden )



Krematorien an der Belastungsgrenze? In Corona-Hotspots wie etwa dem sächsischen Meißen stapelten sich zuletzt die Särge. Die Bilder sorgten für Entsetzen auch in der Bestatter-Branche, der die Krise bereits jetzt viel abverlangt.