13.01.2021 ( vor 16 Stunden )

Die " New York Times" berichtet von der Festnahme eines weiteren Teilnehmers des Sturms auf das Kapitol. Bilder des Mannes waren auf Nachrichtenseiten verbreitet worden. Alle Infos im Newsblog. Am 20. Januar wird Joe Biden zum 46. Präsident der Vereinigten Staaten ernannt. Donald Trump sicherte dem Demokraten eine friedliche Amtsübergabe zu. Doch nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in...