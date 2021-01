Quelle: DPA - vor 30 Minuten



Historische Pleite - FC Bayern scheitert in Kiel 00:57 Historische Überraschungspleite im DFB-Pokal Zweitligist Holstein Kiel schaltet FC Bayern schon in Runde zwei aus Nach 2:2 kommt es nach der Verlängerung zum Elfmeterschießen,... ...das der Spitzenreiter mit 5:6 verliert Erstmals scheitern die Bayern seit mehr als 20 Jahren... ...damit in...