13.01.2021 ( vor 1 Tag )



Lugano (dpa) - Sie wurde "Signora Wirtschaftswunder" genannt, und das verrät schon, wann die Sängerin und Entertainerin Caterina Valente in Deutschland ihre größten Erfolge gefeiert hat. Nach ihren Aktivitäten auf sozialen Medien zu urteilen ist sie bis heute putzmunter. An diesem Donnerstag (14. Ja Lugano (dpa) - Sie wurde "Signora Wirtschaftswunder" genannt, und das verrät schon, wann die Sängerin und Entertainerin Caterina Valente in Deutschland ihre größten Erfolge gefeiert hat. Nach ihren Aktivitäten auf sozialen Medien zu urteilen ist sie bis heute putzmunter. An diesem Donnerstag (14. Ja 👓 Vollständige Meldung