14.01.2021 ( vor 3 Stunden )

Zum Jahresende 2020 lebten im Thüringer Zoopark Erfurt genau 864 Tiere aus 136 Arten. Das ergab die alljährliche Zählung des Bestandes, wie der Zoopark am Donnerstag mitteilte. 2019 waren es 886 einzelne Tiere in 137 Arten gewesen. In vergangenen Jahr verabschiedete sich die Einrichtung von der Halt