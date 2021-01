Prozess am Landgericht München - Deutschlands größter Corona-Betrüger hält irre Rede - Richter kann ihn kaum bremsen Der 31-jährige Tayfun Y. aus NRW soll versucht haben, mit gefälschten Anträgen Corona-Soforthilfe in Millionenhöhe zu ergaunern. Beim Prozessauftakt in...

Focus Online vor 4 Tagen - Politik