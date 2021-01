15.01.2021 ( vor 2 Stunden )



In der Börde soll ein 43-Jähriger mehrfach Feuer gelegt haben. Einen Feuerwehreinsatz soll der Mann in der Nacht zum Freitag ausgelöst haben. Nach Angaben der Polizei hatte der Dachstuhl eines Hauses in Wanzleben gebrannt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da die Polizei am v In der Börde soll ein 43-Jähriger mehrfach Feuer gelegt haben. Einen Feuerwehreinsatz soll der Mann in der Nacht zum Freitag ausgelöst haben. Nach Angaben der Polizei hatte der Dachstuhl eines Hauses in Wanzleben gebrannt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da die Polizei am v 👓 Vollständige Meldung