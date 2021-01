16.01.2021 ( vor 6 Stunden )



Die Linke in Berlin will die Die Linke in Berlin will die Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" weiter unterstützen. "Wir haben es geschafft, dass das Volksbegehren "Deutschen Wohnen & Co. enteignen" jetzt in die zweite Stufe gehen kann", sagte Linke-Parteivorsitzende Katina Schubert am Samstag beim Landesparteitag in der 👓 Vollständige Meldung