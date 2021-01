19.01.2021 ( vor 1 Tag )



Kempten (dpa) - Mit einer großen Razzia sind Ermittler in mehreren Kempten (dpa) - Mit einer großen Razzia sind Ermittler in mehreren Bundesländern gegen eine internationale Schleuserbande vorgegangen. Am Dienstag verhafteten sie in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen mehrere Verdächtige und durchsuchten Gebäude. Mehr als 400 Bundespolizisten ware 👓 Vollständige Meldung