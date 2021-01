In Zeiten der Pandemie: Steinmeier will gemeinsamen Appell für mehr Homeoffice Im Kampf gegen Corona soll das Arbeiten von zu Hause eine größere Rolle spielen, fordern immer mehr Stimmen. Nun will sich auch Bundespräsident Steinmeier...

stern.de vor 1 Woche - Sport Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost



Frank-Walter Steinmeier: Jetzt schaltet sich der Bundespräsident in die Homeoffice-Debatte ein Im Kampf gegen Corona soll Homeoffice eine größere Rolle spielen, fordern immer mehr Stimmen. Nun will sich auch Bundespräsident Steinmeier dafür stark...

wiwo.de vor 1 Woche - Politik