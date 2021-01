Frankfurt klopft an Tür zur Champions League - Kostic-Gala Die Bundesliga-Mannschaft der Stunde kommt aus Frankfurt. In der Tabelle der vergangenen sieben Spieltage liegt die Eintracht an der Spitze. Selbst die Champions...

Augsburger Allgemeine vor 4 Stunden - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de