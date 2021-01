gwsommer 🌹 🇦🇹 🇪🇺 ⚒ Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Arik Brauer: "Universalkünstler, Humanist und großer Me… https://t.co/SY0Qpol81W vor 6 Minuten brandaktuell.at SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda zum Tod von Arik Brauer: „Abschied von einem großen Universalkünstler“ https://t.co/SDEj9Shz8v vor 7 Minuten VIEmedia Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Arik Brauer: "Universalkünstler, Humanist und großer Me… https://t.co/lTNK01mEHs vor 9 Minuten Mariangela RT @MilanoStremitz1: Universalkünstler Arik Brauer gestorben https://t.co/eOEWTg3CmE vor 32 Minuten Meinungsbaum RT @Tom_de_Belfore: Mit 92 Jahren ist der österreichische Universalkünstler Arik Brauer verstorben. Nicht an Corona. Einfach so an Alterssc… vor 34 Minuten when I was an alien RT @radiofm4: Universalkünstler Arik Brauer ist tot: „Ich war so glücklich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meiner Kunst und meinem… vor 35 Minuten