Die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch hat im Bundestag vor heutigen Rechtsextremisten gewarnt. Der Bundestag gedenkt an diesem Mittwoch zum 26. Mal der...

Landtag: Landtag gedenkt Opfer des Nationalsozialismus Am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat der niedersächsische Landtag am Mittwoch der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zu...

abendblatt.de vor 2 Tagen - Top