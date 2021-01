29.01.2021 ( vor 6 Stunden )



Mit einem Ablenkungsmanöver haben zwei junge Männer wohl versucht, sich einer Festnahme wegen versuchten Diebstahls zu entziehen. Die 17- und 18-Jährigen sollen in Renningen (Landkreis Böblingen) Autos ausgekundschaftet haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als ein Anwohner sie ansprach, floh Mit einem Ablenkungsmanöver haben zwei junge Männer wohl versucht, sich einer Festnahme wegen versuchten Diebstahls zu entziehen. Die 17- und 18-Jährigen sollen in Renningen (Landkreis Böblingen) Autos ausgekundschaftet haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als ein Anwohner sie ansprach, floh 👓 Vollständige Meldung