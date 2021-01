30.01.2021 ( vor 9 Stunden )

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Corona -Krise angesichts des wochenlangen Lockdowns als "gewaltigen Kraftakt" für Familien bezeichnet und um Geduld geworben. "Noch sind wir nicht so weit, Kitas und Schulen wieder öffnen zu können", sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlic