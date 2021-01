31.01.2021 ( vor 4 Stunden )

Berlin (dpa) - Der FC Bayern siegt wieder einmal souverän, Borussia Dortmund beendet seine kurze Sieglos- Serie , und der FC Schalke gewinnt auch mit Klaas-Jan Huntelaar nicht: Die großen Überraschungen sind in der Fußball- Bundesliga am Samstag ausgeblieben. Pal Dardais Comeback als Cheftrainer bei He