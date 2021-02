01.02.2021 ( vor 4 Stunden )

Der Wochenstart bringt Sachsen Frost und Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, kann es zudem vermehrt zu Glätte auf den Straßen kommen. Ab Mittag schneit es im Bergland leicht bei bis zu minus drei Grad. In den tieferen Lagen geht der Schneefall teils in gefrierenden Regen