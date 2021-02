02.02.2021 ( vor 5 Stunden )

Mehrere Frauen haben gegen den Rocksänger Marilyn Manson schwere Vorwürfe wegen sexueller Gewalt erhoben. Jetzt hat seine Plattenfirma die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Nach den von mehreren Frauen erhobenen Missbrauchsvorwürfen gegen den Schock-Rocker Marilyn Manson hat dessen Plattenfirma den Musiker quasi rausgeworfen. Das Unternehmen Loma Vista Recordings teilte am Montag in einer von US-...