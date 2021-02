Quelle: Euronews German - vor 47 Minuten



Machtpolitik mit Impfstoffen - China und Russland wollen Einfluss gewinnen 01:52 Experten sehen in den Impfstoffen einen geopolitischen Verhandlungspfand, um Vorteile und Einfluss in Länder an der EU-Peripherie zu gewinnen, die seit langem auf westliche Präparate warten.