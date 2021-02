02.02.2021 ( vor 11 Stunden )



Manchester/Wolverhampton (dpa) - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat mit einem Kantersieg in der Premier League vorerst zu Spitzenreiter und Ortsrivale Manchester City aufgeschlossen. United schlug den früh dezimierten FC Manchester/Wolverhampton (dpa) - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat mit einem Kantersieg in der Premier League vorerst zu Spitzenreiter und Ortsrivale Manchester City aufgeschlossen. United schlug den früh dezimierten FC Southampton am Dienstagabend 9:0 (4:0). Das Team des früheren 👓 Vollständige Meldung