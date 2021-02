04.02.2021 ( vor 1 Woche )

Mario Draghi, ehemaliger Chef der Europäischen Zentralbank, will Italien mit einer neuen Expertenregierung aus der Corona-Krise führen. Silvio Berlusconi will ihn unterstützen – unter einer Bedingung. In Italien erklärt sich die konservative Forza Italia von Silvio Berlusconi bereit, den früheren EZB-Chef Mario Draghi bei der Bildung einer Expertenregierung zu unterstützen. Seine Partei sei wi...