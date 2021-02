05.02.2021 ( vor 13 Stunden )



Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat trotz langer Führung seinen ersten Sieg in der Euroleague gegen Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat trotz langer Führung seinen ersten Sieg in der Euroleague gegen Bayern München denkbar knapp verpasst. Obwohl sie bis neun Sekunden vor Ende immer in Führung lagen, unterlagen die ersatzgeschwächten Berliner am Freitagabend beim Dauerrivalen nach Verlängerung 👓 Vollständige Meldung