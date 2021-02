08.02.2021 ( vor 6 Tagen )



Und noch eine Hollywood-Ehre für Helena Zengel: Die 12-jährige Berlinerin ist am Montag vom Kritikerverband Critics Choice Association (CCA) für einen Preis als bester Nachwuchsstar nominiert worden. Für ihre Rolle in dem Western "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks hatte Zengel vorige Wo