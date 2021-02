09.02.2021 ( vor 4 Stunden )



und Eis sorgen für kilometerlange Staus auf den Autobahnen. Hunderte Menschen stecken auf der A2 fest und müssen die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Eine Wetterbesserung ist nicht in Schnee und Eis sorgen für kilometerlange Staus auf den Autobahnen. Hunderte Menschen stecken auf der A2 fest und müssen die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Eine Wetterbesserung ist nicht in Sicht . Starke Schneefälle haben in der Nacht zum Dienstag erneut für Chaos auf vielen Autobahnen in Deut 👓 Vollständige Meldung