Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump beginnt. Ein unrühmlicher Eintrag in den Geschichtsbüchern ist ihm damit sicher. Hier finden Sie alles, was Sie zum Impeachment wissen sollten. Wie kontrovers Donald Trumps Präsidentschaft war, lässt sich an der Liste der Amtsenthebungsverfahren in den USA ablesen: Erst vier solche Impeachment-Verfahren wurden seit dem Jahr 1868 vom Repräse...