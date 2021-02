SchwarzeHexe RT @RoselS19: Katastrophenfall in Nürnberg: Kraftwerk fällt nach Brand aus – 15.000 Menschen betroffen https://t.co/rkRbjYiWsF vor 30 Sekunden Nelli Neuhier RT @pepper46477330: Wärmezufuhr entfällt: Nach Brand in Kraftwerk – Stadt Nürnberg ruft Katastrophenfall aus https://t.co/9e8Eb8rNP4 vor 4 Minuten 🍀🚬😶😶💉💊🔚 RT @FoxMulder944: Super was das wieder #CO2 spart. Nach Brand in Kraftwerk: Stadt #Nürnberg ruft Katastrophenfall aus. Genau das will doch… vor 9 Minuten Helga RT @machtjanix23: Nach dem Kraftwerkbrand hat die Stadt Nürnberg den Katastrophenfall ausgerufen. Die Fernwärmeversorgung ist in Teilen der… vor 13 Minuten Fritz RT @machtjanix23: Nach dem Kraftwerkbrand hat die Stadt Nürnberg den Katastrophenfall ausgerufen. Die Fernwärmeversorgung ist in Teilen der… vor 14 Minuten Boris Kleehaupt RT @tagesschau: Nach Brand in Kraftwerk: Nürnberg ruft Katastrophenfall aus https://t.co/SgdWU8DAzI #Nürnberg vor 17 Minuten