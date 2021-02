15.02.2021 ( vor 6 Stunden )



Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle von Fährschiffpassagieren drei mit Haftbefehl gesuchte Männer innerhalb von 20 Minuten festgenommen. So etwas hätten die Beamten der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg bislang nicht erlebt, teilte ein Sprecher am Montag mit. Kontrolliert wurde am Samstagabend