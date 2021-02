18.02.2021 ( vor 9 Stunden )



Ein Lottospieler aus dem Raum Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen hat über vier Millionen Euro gewonnen. Auf seinem Tippschein seien die sechs Endziffern der Zusatzlotterie Spiel 77 richtig gewesen, teilte Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Bei der Ziehung am Mittwochabend blieb den Angaben