19.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - Auffälliger und besser sichtbar geht es kaum. Mit ihrer leuchtend orangefarbenen Kleidung erinnern die Räuber an Müllarbeiter. An der bekannten Berliner Einkaufsstraße Ku'damm überfallen sie am Freitagvormittag einen Geldtransporter, bedrohen und verletzen zwei Wachmänner, packen Geld Berlin (dpa) - Auffälliger und besser sichtbar geht es kaum. Mit ihrer leuchtend orangefarbenen Kleidung erinnern die Räuber an Müllarbeiter. An der bekannten Berliner Einkaufsstraße Ku'damm überfallen sie am Freitagvormittag einen Geldtransporter, bedrohen und verletzen zwei Wachmänner, packen Geld 👓 Vollständige Meldung