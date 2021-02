S_Bylle RT @faznet: Am ersten Jahrestag des rassistischen Anschlags in #Hanau wendet sich Bundespräsident #Steinmeier an die Hinterbliebenen der ne… vor 11 Minuten Julia Thrul RT @faznet: Am ersten Jahrestag des rassistischen Anschlags in #Hanau wendet sich Bundespräsident #Steinmeier an die Hinterbliebenen der ne… vor 17 Minuten Anne-cathrin Kreysel RT @phoenix_de: Gedenkveranstaltung zum ersten Jahrestag des rassistischen Anschlags in #Hanau u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinm… vor 51 Minuten ER-KAN 🇩🇪 RT @ZDFheute: Es ist der erste Jahrestag des Anschlags von #Hanau. Neun Menschen wurden von einem 43-jährigen Deutschen ermordet - aus zuti… vor 1 Stunde Deutschland.de Am Jahrestag des Anschlags von #Hanau hat der Bundespräsident heute sein Mitgefühl ausgesprochen und ein Zeichen ge… https://t.co/baiVbTwFBf vor 1 Stunde Claus-Dieter Stille RT @JochenScholz2: Weil er mit Teilen involviert war? Steinmeier in Hanau: „Der Staat konnte nicht schützen“ https://t.co/KAGKrebsaK via @f… vor 2 Stunden