Ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau haben Dutzende Menschen an den damaligen Tatorten an die neun Opfer mit Migrationshintergrund erinnert. In stillem Gedenken versammelten sie sich am Freitagabend genau zu den Uhrzeiten, als der Attentäter am 19. Februar 2020 die Schüsse in