19.02.2021 ( vor 13 Stunden )



Die Thüringer CDU will gemeinsam mit dem neuen Bundesparteichef Armin Die Thüringer CDU will gemeinsam mit dem neuen Bundesparteichef Armin Laschet die Zukunft der ostdeutschen Länder gestalten. Fraktionschef Mario Voigt sagte der dpa am Freitag nach einer digitalen Klausur des Thüringer CDU-Landesverbandes und der Thüringer CDU-Landtagsfraktion, an der Laschet teilna 👓 Vollständige Meldung