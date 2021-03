Butler rettet dem FCI Platz 2 - Dresden holt Derbysieg in Zwickau Vom bisherigen Spitzenquartett der 3. Liga mussten die Löwen am Samstag Federn lassen: In Völklingen unterlag 1860 beim 1. FC Saarbrücken und fiel hinter...

kicker vor 1 Woche - Sport