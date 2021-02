Bettina RT @LkSamanth: Klar will das #Steinmeier , #Merkel will das ja auch. Am deutschen Wesen, soll die Welt genesen...kennen wir ja alle. #Imp… vor 21 Minuten Ilona Kickbusch „Ein wenig davon abgeben, was uns gesichert ist“ : Steinmeier will deutschen Impfstoff mit der Welt teilen -… https://t.co/wzAJU4X1hf vor 22 Minuten sa mant Klar will das #Steinmeier , #Merkel will das ja auch. Am deutschen Wesen, soll die Welt genesen...kennen wir ja al… https://t.co/0cHqXfvwoP vor 33 Minuten JU München-Nord Bei der großartigen Impfquote in Deutschland redet unser Staatsoberhaupt schon vom verschenken unseres Impfstoffes… https://t.co/ia9zHJK1iG vor 34 Minuten 🇩🇪gg.berlin geht ins Exil: parler.com Dieser moralisierende Größenwahn ekelt mich an. Erst das grandiose Versagen der Verantwortlichen bei der Impfstoffb… https://t.co/G5vv0phHjF vor 41 Minuten TangoWhisky Steinmeier will deutschen Impfstoff mit der Welt teilen https://t.co/PXlXKmkiB2 vor 1 Stunde