25.02.2021 ( vor 6 Tagen )



Eine schiefe Kirchturmspitze hat am Donnerstag in Köln einen größeren Feuerwehreinsatz samt Straßen-Sperrung ausgelöst. Ein Passant habe am Abend angerufen und von der schrägen Spitze der Kirche St. Mariä Empfängnis in Köln-Bayenthal berichtet, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr.