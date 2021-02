Politik-Nachrichten & Umfragen Biden kann US-Mindestlohn nicht mithilfe von Konjunkturpaket erhöhen https://t.co/WMGAri5HfB https://t.co/A8hhZnyo5a vor 21 Minuten Hans-Rudolf Schaerer RT @FWWinterberg: Biden kann Mindestlohn in den USA nicht über Konjunkturpaket erhöhen https://t.co/rCgGXBIjNE via @zeitonline vor 1 Stunde Franz W.Winterberg Biden kann Mindestlohn in den USA nicht über Konjunkturpaket erhöhen https://t.co/rCgGXBIjNE via @zeitonline vor 1 Stunde Applefan81 RT @derspiegel: Mit einem Trick hatten die US-Demokraten versucht, den Mindestlohn in den USA zu verdoppeln. Doch die Maßnahme verstößt geg… vor 1 Stunde harryclarkinterior RT @derspiegel: Mit einem Trick hatten die US-Demokraten versucht, den Mindestlohn in den USA zu verdoppeln. Doch die Maßnahme verstößt geg… vor 2 Stunden Tagesspiegel Doch auf die Republikaner angewiesen: US-Präsident #Biden kann #Mindestlohn nicht über Konjunkturpaket erhöhen. https://t.co/5IU6fxl8Lb vor 2 Stunden