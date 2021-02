28.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 265 auf 102 253 gestiegen. Das hat das Gesundheitsministerium am Sonntag mitgeteilt (Stand 11.10 Uhr). Demnach stieg die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen siebe