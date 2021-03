05.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Das Wochenende wird weitestgehend sonnig, nur in Teilen Bayerns kann es schneien. Dabei wird der Freitag im Freistaat regnerisch und in höheren Lagen schneit es, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Im Norden zeigt sich im Laufe des Tages ab und zu die Sonne. Die Höchsttemperaturen li