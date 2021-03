Ein 25 Jahre alter Mann ist in Brunsbüttel bei einer Auseinandersetzung mutmaßlich von einem 29 Jahre alten Bekannten erstochen worden. Anschließend wurde...

Mordkommission ermittelt - Streit in Berlin endet tödlich: Mann (32) verblutet nach Attacke mit Stichwaffe In der Nacht kam es in einem Wohnhaus in Berlin-Reinickendorf zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 55-Jähriger seinen Kontrahenten mit...

Focus Online vor 23 Stunden - Vermischtes