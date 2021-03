09.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Bei einer Verkehrskontrolle auf der A61 bei Nettetal hat die Polizei eine erhebliche Menge Bargeld gefunden. Der Fahrer eines Citroens hatte mehr als 80.000 Euro in seinem Handschuhfach. Zehntausende Euro in bar hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 bei Nettetal (Kreis Viersen) im Bei einer Verkehrskontrolle auf der A61 bei Nettetal hat die Polizei eine erhebliche Menge Bargeld gefunden. Der Fahrer eines Citroens hatte mehr als 80.000 Euro in seinem Handschuhfach. Zehntausende Euro in bar hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 bei Nettetal (Kreis Viersen) im 👓 Vollständige Meldung