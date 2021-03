Nordwest-Zeitung Nach einiger Zeit ist die Gemeinde Apen ihre „Spitzenposition“ im Corona-Ranking los. In der Gemeinde Wiefelstede s… https://t.co/NOX5fxOHMh vor 4 Tagen IMa0565 RT @brz_sandra: Corona-Inzidenzwert steigt im Hotspot Thüringen weiter an via @welt https://t.co/r2udOVoSSJ vor 1 Woche GutenByte Corona-Inzidenzwert steigt im Hotspot Thüringen weiter an - https://t.co/F15fIqxsV6 News: Corona-Inzidenzwert steig… https://t.co/nE4bauCPCY vor 1 Woche TAG24 NEWS Erfurt #Inzidenzwert steigt im #Corona-Hotspot #Thüringen weiter an https://t.co/HHf5BGG0Ej https://t.co/JqS8tJJfd2 vor 1 Woche Besorgte Bürgerin RT @brz_sandra: Corona-Inzidenzwert steigt im Hotspot Thüringen weiter an via @welt https://t.co/r2udOVoSSJ vor 1 Woche Ulrike Grosse-Röthig RT @TLZnews: Corona-Inzidenzwert steigt im Hotspot Thüringen weiter an https://t.co/WtzSPb6Wz8 vor 1 Woche