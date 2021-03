Umfrage zur Südwest-Wahl: Grüne vor deutlichem Sieg Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg liegen die Grünen in einer Umfrage erneut klar vorne. Die Partei von Ministerpräsident Winfried...

t-online.de vor 53 Minuten - Politik





Auf "Klaus" folgt "Luis" - Auch Samstag wird stürmisch Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Zum Start ins Wochenende kündigt sich viel Wind an - nachdem es schon am Donnerstag in einigen Teilen Deutschlands sehr...

Augsburger Allgemeine vor 6 Stunden - Vermischtes





Biathlon: Denise Herrmann landet in der Verfolgung auf dem Podest Im Einzel am Samstag machte Franziska Preuß nur einen Fehler, verpasste dennoch das Podest. Am Sonntag konnten die DSV-Damen in der Verfolgung erneut angreifen....

t-online.de vor 5 Tagen - Sport



WM-Goldmedaille im Teamwettbewerb für deutsche Skispringer Angeführt von Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben sich die deutschen Skispringer bei der Heim-WM erneut zu Weltmeistern gekrönt. Das von Severin Freund...

t-online.de vor 6 Tagen - Sport





Nach Staffelsieg: Peiffer überzeugt erneut mit einem Podiumsplatz Nach dem Staffelsieg konnten die deutschen Biathleten mit Schwung in den Sprint am Samstag beim Weltcup in Nove Mesto gehen. Arnd Peiffer landete auf dem Podest,...

kicker vor 6 Tagen - Sport Auch berichtet bei • t-online.de

RB Leipzig erneut ohne Angeliño: Schmid vor Rekord-Einsatz RB Leipzig muss auch im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Angeliño verzichten. Aufgrund muskulärer Probleme hat der spanische...

t-online.de vor 6 Tagen - Sport