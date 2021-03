12.03.2021 ( vor 2 Stunden )

Ein Streit im Hauptwerk von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ist tödlich geendet. Ein Mitarbeiter attackierte offenbar einen Kollegen mit einem Messer. Der verstarb im Krankenhaus . Bei einem Streit zwischen Arbeitern im Schlachtbetrieb Tönnies in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag ein Mann vor den Augen zahlreicher Kollegen getötet worden. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltsch...