Erstmals nahm eine ganze Gruppe Rechtsextremisten an einem Protest gegen den Lockdown teil. Die Organisatoren hatten keine Ahnung davon.

Demos in ganz Deutschland - Corona-Demonstranten verprügeln Polizisten: „Querdenker zeigen ihr wahres Gesicht“ In mehreren Städten haben am Samstag Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden – teilweise trotz gerichtlichem Verbot. In Dresden eskaliert...

Focus Online vor 15 Stunden - Politik