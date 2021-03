25. Spieltag: Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Bayern in Titelform mit einem Torjäger auf Rekordkurs. Schalke in Absteiger-Form - wer kann den Königsblauen noch helfen? In Berlin jubelt Union, Hertha gerät...

abendblatt.de vor 20 Stunden - Sport