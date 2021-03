Bodo1962 Seit Sonntag ist Urlaub auf Mallorca zwei Wochen vor Beginn der Osterferien in den meisten Bundesländern wieder ohn… https://t.co/hOY4YoINta vor 26 Sekunden Carlo56 RT @MitRolf: "Bis zum 9. April dürfen die Einheimischen nach einem jüngsten Beschluss der Zentralregierung ihre Region nur in seltenen Ausn… vor 12 Minuten EmmaMH Na das wird ja richtig lustig... NEUropäische Kreuzzüge, wenn Spanier versuchen das 17. Bundesland zurück zu erober… https://t.co/i4xb8Pdrid vor 18 Minuten Jan Nikkel (🏠) "Bunker für Spanier, Oase für Touristen“ Das erwartet Urlauber auf #Mallorca https://t.co/IyBw074OGA vor 21 Minuten stern_fotografie Erwachen aus Lockdown: Zurück auf die Insel: Was Mallorca-Urlauber jetzt erwarten können https://t.co/KVm3moDQN8 vor 25 Minuten Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: Urlaub auf #Mallorca ist wieder ohne Quarantäne möglich. Die Buchungen steigen sprunghaft an. Doch viele Spanier sind sau… vor 28 Minuten